31.05.2021

2021-05-31 22:15:04

Четыре пляжа во Владимире очистили водолазы перед купальным сезоном

На пляжах Владимира завершилась подготовка к купальному сезону. Несмотря на погоду, он официально стартует уже завтра. Водолазы обследовали дно водоемов.



Игрушки, одежду, ведра, покрышки и огромное количество бутылок оставляют после себя любители пляжного отдыха. Водолаз Геннадий Брайт чистит дно владимирских водоемов каждый год зимой и летом с 2008 года. Погружение в глубины Семязино у него заняло не больше двадцати минут. Лучше не стало, говорит водолаз.



Геннадий Брайт, водолаз и спасатель 1-го класса: «Бутылки, трусы, как обычно. Когда в первый раз приехали, тут и телевизоры находили и тазы».



Всю неделю водолазы боролись за чистоту и безопасность городских пляжей. Кроме Семязино в этом году во Владимире отдых и купание разрешены на Клязьме, Содышке и на озере Глубоком. Только вот Роспотребнадзор результатами исследований воды и песка пока не делится, заявляют городские чиновники.



Борис Беликов, начальник управления Гражданской защиты г. Владимира: «Мы написали им письмо. От них должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение. Это очень серьезная бумага строгой отчетности. Пока мы от них, соответственно, не получили. Запрещенные - это у нас пять мест: водозаборы Оргтруд, Клязьма и Т-Плюс, и, соответственно, ГТС Содышка и плотина на реке Рпень».



В этом году на пляжный отдых у Роспотребнадора особые указания - соблюдение дистанции между посетителями. Контролировать соблюдение этого требования должны сотрудники спасательного поста. Они же при необходимости выдадут посетителям маски, средства защиты и антисептик.



Евгений Мысев, старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области: «Они ежегодно перед тем, как получить соответствующий документ-свидетельство, проходят курсы. По окончании обязательного обучения им выдают свидетельства. Оригиналы свидетельств я проверяю. И снимаю с них копии. С 1 июня у нас начинается купальный сезон. Соответственно с этого времени здесь будет дежурить спасатель. Вне зависимости от того, запрещено будет купание или разрешено».



Пока берега водоема чистые, заключены договоры на вывоз мусора, обозначены границы зоны для купания - это 470 квадратных метров - с расчетом по 2 квадратных метра на каждого купающегося.



До конца недели воздух, по прогнозам синоптиков, прогреется и, возможно, уже в выходные владимирцы устроят первый заплыв. А пока купается на Семязино только вот это утиное семейство, которым холод, похоже, нипочем.



Любовь Истратова, Андрей Синягин



«Вести-Владимир»