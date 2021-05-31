В 28 туре наши земляки в Великих Луках встретятся с командой «Луки-Энергия».

В воскресенье, 30 мая, футбольный клуб «Муром» в 27-ом туре чемпионата ПФЛ сыграл вничью с ФК «Смоленск».Первый тайм был безголевым. Зато во втором, на 52-ой минуте, футболисты из Владимирской области открыли счёт. Отличился Максим Стогов. Однако вскоре Никита Белунов восстановил статус-кво.Нервы соперников накалились до предела. На 70-ой минуте дело дошло до драки. В результате вратарь «Мурома» Артём Романов получил удар по лицу, а капитан «Смоленска» был удалён с поля.Весной муромляне уже в третий раз остаются в большинстве, но не могут воплотить численное превосходство в преимущество в счёте на табло. Итог – 1:1. С 27 очками «Муром» остаётся на 13-м месте.В 28 туре наши земляки в Великих Луках встретятся с командой «Луки-Энергия».