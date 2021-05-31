Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова дала свой прогноз.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова дала свой прогноз.Специалист заявила, что цены в России остановят рост в августе-сентябре текущего года. Она отметила, что причиной скачка цен стала эпидемия COVID-19. Долгова считает, что динамику цен способен изменить лишь новый урожай.Летом замедлится рост цен и на промтовары. В частности, это касается стройматериалов. Именно поэтому многие россияне часто затевают ремонт именно в этот период.Ранее власти рассказали, что ситуация с ценами на продукты нормализуется. Особого внимания требуют цены на гречку, сахар, яйца, хлеб и подсолнечное масло.Напомним, премьер-министр Михаил Мишустин поведал, Глава правительства обвинил производителей и торговые сети в чрезмерной жадности и пообещал "обуздать их аппетиты". Он добавил, что у властей достаточно инструментов.Как писали "Дни.ру", недавно россияне рассказали, сколько хотели бы получать. Оказалось, что нашим соотечественникам надо 173 тысячи рублей в месяц для комфортной жизни. Самые большие требования у москвичей – им нужно для счастья 224 тысячи рублей в месяц.