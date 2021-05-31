Жителей нашей страны ждет ряд изменений в сфере ЖКХ. Это касается тарифов на коммуналку, льгот и т.д.

Жителей нашей страны ждет ряд изменений в сфере ЖКХ. Это касается тарифов на коммуналку, льгот и т.д.С июля предстоит произойдет плановое повышение тарифов ЖКХ. При этом запрещается повышать их выше предельных индексов. Они устанавливаются региональными властями.Есть изменения и расчетах по долгам за коммуналку. Согласно ему, поставщик услуг ЖКХ должен будет выплачивать штраф собственнику частного дома. Онсоставит 50% от превышения начисленной платы. Та же сумма касается жителей многоквартирных домов.Летом россиян ждут и поправки, касающиеся расширения субсидирования оплаты услуг ЖКХ. Сейчас федеральный порог равен 22% от общего дохода семьи. Предел же для получения субсидии регионы устанавливаютсамостоятельно. Так, в Москве он составляет 10%.Также летом число россиян, кому положены льготы, может повыситься. Вырастут и их суммы. Будут учитыватьсяэкономическое состояние и социальные особенности региона. Кроме того, в настоящее время уточняются положения о формировании цен на газ. С 1июля собрания собственников жилья можно проводить заочно через региональные информационныесистемы.В июне будет составлен график догазификации населенныхпунктов. За подводку газа до границыземельных участков жители платить не должны. Нововведение позволит россиянам сэкономить сотни тысяч рублей. До 2023 года бесплатно провести газ должны ко всемдомовладениям в газифицированных населенных пунктах.Будет изменен и порядок установки счетчиков. Ответственность за их установку,обслуживание и ремонт возложат на поставщиков. Кроме того, наустановку счетчиков предусмотрены региональные льготы. Получить их могут инвалиды, пенсионеры, малоимущие семьи и матери-одиночки.