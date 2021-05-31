В специальной номинации «За долголетие в социальной работе» жюри отметило Веронику Козлову из Гусь-Хрустального, которая посвятила профессии более 27 лет.

Во Владимирсокй области подвели итоги конкурса профмастерства среди социальных работников. Его участниками стали 16 специалистов центров социального обслуживания населения, которые победили на первом этапе.Кандидаты подготовили портфолио и разработали социальные проекты. Следующим этапом было тестирование. Помимо знаний законов в сфере соцобслуживания конкурсанты должны были сориентироваться в сложных ситуациях. Самым ярким было «домашнее задание». Конкурс представлял собой самопрезентацию и творческий номер.По итогам состязаний звание лучшей досталось социальному работнику Муромского комплексного центра социального обслуживания населения Анне Викуловой. Второе место заняла Светлана Петрова из Селивановского района, третьей стала Наталья Пученкина из Вязниковского района.Самым креативным сотрудником стала Марина Гордеева из Ковровского КЦСОН.В специальной номинации «За долголетие в социальной работе» жюри отметило Веронику Козлову из Гусь-Хрустального, которая посвятила профессии более 27 лет.