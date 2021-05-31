Звезда Реальных пацанов заботится о своём теле. Артистка рассказала поклонникам о том, как она это делает.

Звезда "Реальных пацанов" заботится о своём теле. Артистка рассказала поклонникам о том, как она это делает.На днях Марина Федункив пожаловалась фанатам на своей страничке в "Инстаграм"» на то, что поздно спохватилась, лето уже на носу и нужно срочно приводить себя в форму. Опять проблема "срочно похудеть" свалилась как снег на голову, и без совета старой подруги просто не обойтись. Марина рассказала, что пробовала разные диеты, но то, что посоветовала подруга, — это шок! Оказывается, есть старинный заговор для похудения, но при этом в завершении ритуала необходимо обмазаться салом, которое после ритуала можно скормить собаке.Актриса сомневается, что этот способ ей подойдет. Ведь лишний вес может быть следствием нарушения обмена веществ в организме. Сейчас Марина следит за питанием и принимает специальные таблетки для похудения — "Редуксин", Она пообещала поклонникам в скором времени рассказать о результате и продемонстрировать стройную фигуру.