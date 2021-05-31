31.05.2021

2021-05-31 15:10:04

На капремонт кровли Гороховецкой ЦРБ, пострадавшей при урагане, потратят 3,5 млн рублей

Из резервного фонда Владимирской области будет выделено 3,5 млн рублей на работы по восстановлению кровли Гороховецкой ЦРБ.



Напомним, 15 мая в результате природной стихии . Благодаря оперативному реагированию ремонтных служб происшествие не повлияло на оказание медицинской помощи: вместо повреждённой крыши возвели временную стропильную конструкцию, чтобы осадки не попадали внутрь помещения. Плановая и экстренная медицинская помощь продолжала оказываться в полном объёме.



Гороховецкая ЦРБ обслуживает более 20 тысяч человек, в том числе около 8 тысяч сельских жителей. Пострадавший от ветра стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания (акушерство и гинекология). В учреждении есть хирургическое, инфекционное, терапевтическое, педиатрическое отделения, а также отделения анестезиологии, реанимации и паллиативной помощи.