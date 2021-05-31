В 2021 году ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации ждут в 13 загородных оздоровительных лагерях региона, трёх лагерях Ивановской области, а также в Краснодарском крае и в 18 организациях социального обслуживания.

Во Владимирской области на летний отдых детей из многодетных и малообеспеченных семей выделили 176 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в департаменте соцзащиты населения.В 2021 году ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации ждут в 13 загородных оздоровительных лагерях региона, трёх лагерях Ивановской области, а также в Краснодарском крае и в 18 организациях социального обслуживания.Все путевки будут предоставлены бесплатно.«На базе 18 учреждений социального обслуживания будут открыты 73 реабилитационные группы кратковременного пребывания для 890 детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, среди которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрены занятия с психологом, развивающие и коррекционные программы, посещение кинотеатров и музеев, спортивные соревнования, игры, викторины», - сообщили в Белом доме.В пансионаты Краснодарского края бесплатно будут направлены 1800 детей и 960 семей.«Право на получение бесплатной путёвки имеют многодетные семьи или малообеспеченные семьи с детьми в возрасте от 7 до 17 лет включительно. На 1-4 детей – один сопровождающий родитель, более 4 детей – оба родителя», - напомнили в соцзащите.