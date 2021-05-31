По прибытии полицейские обнаружили гражданина, который находился в состоянии сильного стресса и сидел на окне, расположенном между лестницей и лифтом на 7 этаже...

«Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы спасли мужчину, который мог выпасть из окна многоэтажного дома.В полицию поступила информация, что в открытом окне одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте находится неизвестный мужчина. Незамедлительно по указанному адресу выехали сотрудники полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы и экстренные службы. По прибытии полицейские обнаружили гражданина, который находился в состоянии сильного стресса и сидел на окне, расположенном между лестницей и лифтом на 7 этаже.В результате грамотных и профессиональных действий старшего сержанта полиции Антона Ермолова и старшего сержанта полиции Сергея Новикова, а также сотрудников других служб, в ходе длительной беседы и психологической поддержки, в подходящий момент удалось перехватить мужчину и затащить его внутрь, на лестничную площадку.Гражданин был доставлен в территориальный отдел полиции для уточнения всех обстоятельств произошедшего, ему оказывается необходимая медицинская помощь.Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, прибывших на место происшествия, жизнь мужчины была спасена», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93