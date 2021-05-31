Благодаря оперативному вызову пожарных на место пожара историческое здание почти не пострадало.

Во время грозы 29 мая в Вязниках от удара молнии загорелся шпиль башни усадьбы фабрикантов Сеньковых. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.Благодаря оперативному приезду пожарных историческое здание почти не пострадало.«Вызов в МЧС поступил в 12.57. Горела крыша реконструируемого здания. Тушить возгорание выехали две автоцистерны и автолестница. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадала деревянная обрешётка», - поделились подробностями произошедшего в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Усадьба — архитектурный памятник регионального значения, построенный в начале XIX века на горе Ярополь. В годы Великой Отечественной Войны в ней располагался госпиталь. Позднее здание переоборудовали в отделение районной больницы, которое просуществовало здесь до 2003 года. После пожара в начале нулевых усадьба была заброшена. В настоящее время она выкуплена. Проводится реставрация памятника.