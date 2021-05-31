В ходе предварительного голосования она набрала 27, 5 тысяч голосов избирателей.

В ходе предварительного голосования она набрала 27, 5 тысяч голосов избирателей.Член общественной палаты России Мария Бутина заняла первое место на праймериз «Единой России» в Кировской области. Набрав 27 518 голосов, она одержала победу с существенным отрывом. Отметим, что в текущем году она лично несколько раз приезжала в Кировскую область.По данным , за Бутиной следуют главврач станции скорой помощи региональной столицы Сергей Одношивкин, получивший 7 853 голоса, и помощник депутата Госдумы, руководитель кировского регионального отделения организации "Молодая Гвардия Единой России" Матвей Машковцев с результатом 5 173 голоса.Ранее сообщали, что в предварительном голосовании партии «Единая Россия» приняли участие более 11 миллионов человек. Впервые праймериз был организован в электронном формате на всей территории России.Напомним, в 2019 году в США Мария Бутина была приговорена к полутора годам тюремного заключения по обвинению в «конспиративной деятельности» в пользу России. Она признала вину в нарушении американского закона об иностранных агентах. 26 октября 2019 года Бутина вернулась на родину после депортации из США. Следующие десять лет россиянка не сможет въезжать в США.До ареста Мария Бутина работала помощником сенатора Александра Торшина и занималась общественной деятельностью. В частности, она создала движение «Право на оружие».