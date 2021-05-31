В 2003 году во дворе дома № 8 на Головинском шоссе между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте 23 и 24 лет возник словесный конфликт, в ходе которого один из них нанес колото-резаные раны другому...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Войковскому району задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном 17 лет назад.Установлено, что 23 ноября 2003 года во дворе дома № 8 на Головинском шоссе в ночное время суток после посещения ночного клуба между ранее незнакомыми молодыми людьми в возрасте 23 и 24 лет возник словесный конфликт, в ходе которого один из них нанес колото-резаные раны другому. В результате ссоры пострадавший мужчина по дороге в медицинское учреждение скончался. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате причиненных ран.Следственными органами было принято процессуальное решение.Подозреваемый мужчина с места происшествия скрылся, но вскоре его личность была установлена полицейскими. В марте 2004 года ему было заочно предъявлено обвинение, и он был объявлен в федеральный розыск.Оперативниками уголовного розыска Северного административного округа г. Москвы в минувшие выходные 43-летний обвиняемый в убийстве был задержан.31 мая 2021 года Головинским районным судом г. Москвы в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29