Политолог и журналист Сергей Михеев раскритиковал украинские власти за разрыв отношений с Белоруссией и предложи Киеву объявить войну Минску.

Политолог и журналист Сергей Михеев раскритиковал украинские власти за разрыв отношений с Белоруссией и предложи Киеву объявить войну Минску.С определенной долей сарказма эксперт Сергей Михеев заявил, что Украинская армия – самая сильная в Европе, поэтому Киеву следует воспользоваться поводом и начать войну с Минском. Таким образом Михеев поддержал коллегу Алексея Дзерманта.Белорусский политолог Алексей Дзермант, являющийся сторонником режима президента Лукашенко, заявил в эфире политического ток-шоу на "Россия 1", что украинские власти поссорились с Белоруссией, поэтому решили оборвать последние связи с "братской страной". При этом эксперт заметил, что официальный Минск старался помочь украинцам.Дзермант эмоционально подчеркнул, что Украина обрывает последние отношения с "родственником, братом". Он заметил, что в головах украинских политиков "творится ад". Политолог также призвал украинский народ к восстанию, чтобы "спастись от ада". По его версии, Россия и Белоруссия должны поддержать это восстание.Гость из Белоруссии подчеркнул, что Лукашенко намерен помогать украинцам. К примеру, он собирается открыть пограничные пункты и поставить палатки, чтобы граждане Украины могли вакцинироваться от коронавируса.