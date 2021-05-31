Они несут службу, не считаясь с личным временем, и искренне радуются, когда очередной подросток стал на путь исправления.

31 мая поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Владимирской области. Именно в этот день в 1935 году Советом Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». Эта дата считается днем рождения службы по делам несовершеннолетних. Согласно изданному вслед за ним приказу НКВД СССР в составе органов милиции были созданы комнаты для привоза детей в отделах, отделениях милиции. Одновременно к компетенции Наркомата внутренних дел были отнесены детские приемники-распределители.Являясь главным звеном в системе защиты прав детей и профилактики подростковой преступности, полицейские этой службы ежедневно ведут борьбу за счастливое детство подрастающего поколения. Сегодня инспекторы ПДН работают во всех районах Владимирской области. Выражение "Чужих детей не бывает" для каждого инспектора ПДН - это не высокопарные слова, а золотое правило службы, которому они следуют неукоснительно!***- Уже в детстве я мечтала стать сотрудником милиции и всегда знала, что мечта сбудется, - говорит инспектор ПДН МО МВД России «Гусь-Хрустальный» капитан полиции Надежда Шуралёва. Более того, Надежда Михайловна родилась в день своего профессионального праздника - сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Уже 16 лет службу она несет именно в ПДН. Кто-то скажет, что это судьба. Коллеги Надежды Шуралевой добавят, что судьба, заслуженная целеустремленностью, трудолюбием, интересом к знаниям, любовью к детям.Надежда Шуралёва родилась в деревне Вашутино Гусь-Хрустального района. Росла в рабочей семье. Получив аттестат о полном среднем образовании, Надежда поступила в Гусевский стекольный колледж. По окончании поступила на работу в администрацию д. Вашутино, а через некоторое время решила все же исполнить мечту детства.Руководство Гусь-Хрустального отдела внутренних дел разделило ее решимость и доверило Надежде Шуралёвой нелегкую должность инспектора по делам несовершеннолетних, где она и работает до сих пор.- Работа инспектора интересная и сложная – отмечает Надежда Михайловна. - Направлять трудных подростков на путь исправления - святое дело, ведь с нынешней молодежью надо быть всегда «во всеоружии»: эрудиция, жизненный опыт, искренняя заинтересованность в их судьбах, готовность помочь, подсказать, предостеречь, сделать строгое внушение – без этого в нашей работе никуда. Порой с родителями подростков приходится не легче. Проводить работу с семьями с неблагополучным бытом - не менее важная обязанность инспектора.В свободное от работы время капитан полиции занимается вязанием и садом-огородом. А помогает ей во всем семья - муж, сын и дочь.***В ОМВД России по Собинскому району в должности старшего инспектора ПДН на протяжении 17 лет служит хрупкая женщина Потапова Татьяна Олеговна. Татьяна всегда мечтала работать в полиции, как ее папа Забелин Олег Юрьевич, который служил в дежурной части города Петушки.Татьяна с лёгкостью находит общий язык с детьми любого возраста, с детьми, имеющими непростой характер. В любой момент, в любой ситуации идет навстречу и оказывает необходимую поддержку и квалифицированную помощь.Не секрет, что служба в ПДН требует особого внимания, к ней нужно относиться с большой ответственностью. Татьяна уверенно справляется со своими обязанностями и всегда довольна результатами проделанной работы. Для неё важно направить ребёнка в правильную сторону, а родителям помочь встать на путь исправления.Несмотря на большую занятость в работе, Татьяна Олеговна всегда находит время и силы на заботу о своих родных и близких, любит проводить свободное время в кругу семьи.Татьяна является примером для собственных детей, которые в будущем хотят пойти по стопам матери.***31 мая профессиональный праздник одного из самых маленьких подразделений ОМВД России по Суздальскому району – День службы по делам несовершеннолетних МВД (нынче это 86-я годовщина).Но деятельность этого небольшого по численности подразделения в деле профилактики правонарушений и преступлений в среде несовершеннолетних граждан для будущего всего общества трудно переоценить. Работа у полицейских сложная, многоплановая, требующая значительной отдачи сил, знаний. Трудятся сотрудники отделения по делам несовершеннолетних в тесном контакте с членами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с органами опеки, управления образования, социально-реабилитационным центром и, конечно же, с сотрудниками других подразделений ОМВД.Сегодня речь пойдёт о двух представительницах этого подразделения.Татьяна Александровна Ястребова родом из Гороховца, выпускница ВлГПУ. Его она окончила в 2000 году. Но, поработав несколько лет в разных организациях по специальности, подала в 2004 году документы для приёма на службу в ОМВД России по Суздальскому району. Искала, что называется, себя, а ещё осуществила мечту отца – инженера, мечтавшего служить милиционером.Пройдя обучение в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области, Татьяна Александровна в звании лейтенанта милиции начала трудиться в ОПДН.За Т.А. Ястребовой закрепили территорию Боголюбовского сельского поселения - довольно обширную зону обслуживания. Взявшись за дело, она быстро зарекомендовала себя инициативным, ответственным, добросовестным сотрудником, а, главное, инспектором, не равнодушным к судьбе ребёнка. Ведь не случайно Татьяна Александровна говорит: «Я работаю для того, чтобы на моей земле дети не плакали».За свой самоотверженный профессиональный труд в личном деле старшего инспектора майора полиции 39 различных поощрений! Много лет она является надёжной опорой сегодняшнему руководителю подразделения майору полиции С.С. Кудряшовой, да и своей коллеге по службе инспектору ОПДН капитану полиции Т.А. Петровой всегда готова дать дельный совет. Кстати, в настоящий момент Т.А. Ястребова в очередной раз исполняет обязанности руководителя подразделения.Суздалянка Полина Сергеевна Тарасова - выпускница Владимирского авиамеханического колледжа, который она окончила в 2019 году. Выбор её жизненного пути не случаен. Буквально перед её приходом в ОМВД России по Суздальскому району на заслуженный отдых ушёл её отец, руководивший подразделениями ОУУП и ОПДН ОМВД подполковник полиции С.Ю. Тарасов. Дочь решила продолжить дело отца. Начинала она с должности полицейского ППС, младшего сержанта полиции. Конечно же, обучалась в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области. С декабря прошлого года П.С. Тарасова влилась в коллектив ОПДН, где инспектор получила первое офицерское звание младшего лейтенанта полиции.Зона обслуживания Полины – Суздаль и округа, 6 школ, 2 средних специальных учебных заведения, где обучаются практически её ровесники. Молодой инспектор с профилактическими лекциями приходит в учебные заведения, посещает с беседами «проблемные» семьи. Часто её помощниками в этой работе являются участковые уполномоченные полиции, сотрудники ОГИБДД, представители местных администраций. П.С. Тарасова активно обучается, накапливает знания и опыт. Нет никакого сомнения, что она станет умелым и профессиональным сотрудником полиции.***Инспектор ПДН УМВД России по городу Владимиру Наталья Чулева окончила милицейский профильный класс, затем - юридический институт и в августе 2011 года пришла в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 городского УМВД. В свободное время любит заниматься спортом - лыжными гонками и биатлоном. В 2015 году Наталья заняла первое место в региональном конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних Владимирской области.1 сентября 2020 года Наталья назначена на должность старшего инспектора отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Владимир, в настоящее время эта хрупкая девушка исполняет обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Владимир.По словам сотрудницы полиции, у инспектора ПДН при общении с трудными подростками не может быть универсального подхода:- Все очень индивидуально, мы должны найти ключик к каждому ребенку. При общении с детьми важно донести, что его любят, что он нужен, что ему хотят только помочь, ни наказать, не ругать, не стыдить. Работа с детьми - это всегда трудная работа, потому что инспектор по делам несовершеннолетних - это и юрист, и психолог, и педагог, - отмечает капитан полиции.***Холодилова Ольга Сергеевна всю свою жизнь посвятила работе с трудными детьми, пришла на службу в органы внутренних дел в 2002 году, с октября 2019 года назначена на должность начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 УМВД России по г. Владимир.Ольга Сергеевна никогда не унывает, на любую ситуацию смотрит с позитивом, всегда готова прийти на помощь. У нее налажен тесный контакт и доверительные отношения со всеми руководителями образовательных учреждений Ленинского района, что очень помогает в работе.По ее словам, инспектор по делам несовершеннолетних наставляет на правильный путь не только детей, но их родителей. Сколько спасенных семей на ее счету и Ольга не собирается останавливаться на достигнутом, не жалея сил, с великим удовольствием она идет на службу. Редкие минуты отдыха Ольга проводит со своей семьёй. Сын Ольги, Артём, родился 31 мая 2015 года и для Ольги теперь это двойной праздник.***Уже 18 лет сложные детишки занимают особое место в сердце старшего инспектора отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по городу Владимиру Любви Александровны Авдеевой. Она старается каждому ребенку подарить как можно больше своего внимания и душевной теплоты, оказать своевременную поддержку и помощь, принять самое активное участие в судьбе несовершеннолетнего.Выучившись на преподавателя педагогики и психологии, Любовь Александровна пошла работать в детский сад. Любовь искала себя и хотела найти свое призвание. В 2003 году пришла на службу в ОВД по Фрунзенскому району в отделение по делам несовершеннолетних.В 2010 году Любовь Александровна стала лучшим инспектором по делам несовершеннолетних в региональном конкурсе профессионального мастерства.Любовь говорит: «Инспектор по делам несовершеннолетних - это тот человек, который должен быть на стороне детей и их родителей в трудную минуту. Когда вижу, что труды не пропали зря, что сложные подростки встают на правильный путь и вырастают достойными людьми, а родители, с которыми мы регулярно проводим профилактическую работу, начинают заботиться о своих детях и заниматься их воспитанием, я всегда искренне радуюсь. Я настолько сильно люблю свою работу, что уже и жизни без нее не представляю».В редкие свободные минуты Любовь увлекается посещением театров, музеев и чтением.***В органах внутренних дел Муратова Наталья служит 14 лет. Наталья уже с детства знала, что хочет заниматься профессией, которая будет связана с детьми. В 2007 году она пришла на службу в подразделение по делам несовершеннолетних.По мнению Натальи, инспекторы оберегают подростков от совершения поступков, о которых потом можно сожалеть всю жизнь. А тем, кто уже оступился, помогают встать на путь исправления, найти другую дорогу во взрослую жизнь.«Инспектор по делам несовершеннолетних— это однозначно человек с огромным сердцем, который в трудной жизненной ситуации протянет руку помощи. Человечность для меня на первом месте» – говорит Наталья. Круг обязанностей инспектора обширен — от проведения профилактической работы с несовершеннолетними, которые уже совершили преступление, до защиты их прав в трудной ситуации. Наталья регулярно навещает проблемные семьи, беседует с родителями.Однажды инспектор выехала по тревожному звонку обеспокоенных граждан, которые сообщили, что их соседка – мать полуторогодовалой малышки уже сутки не появляется дома, из квартиры раздается пронзительный детский крик. Инспектор Наталья не растерялась, зная эту проблемную семью, снимавшую жилье, нашла собственника квартиры, в присутствии которого зашла в страшно запущенную и холодную комнату в доме, где находился заплаканный голодный ребёнок. Дрожащая девочка была изъята, мать спустя несколько дней нашлась и была привлечена к уголовной ответственности на 1,5 года условно, Наталья и не думала, что эта история может закончится положительно, но прошло уже около трех лет, женщина встала на путь исправления, прекратила употребление алкогольной продукции, создала семью и в настоящее время воспитывает двоих детей. «Только такой результат мне хотелось бы видеть от моей работы, что бессонные ночи и профилактические беседы-это все не зря» - отмечает Наталья.По словам инспектора, работа с каждым ребенком проводится индивидуальная. «Где-то причиной плохого поведения детей, является настоящая семейная драма, а где-то обычное родительское безразличие. Только результат один – несовершеннолетний, сбежавший из дома, или совершивший преступление. Надо уметь расположить к себе трудного подростка, чтобы он не замкнулся, поверил, доверился, рассказал, что его волнует, причину своих тревог. Только так можно понять источник его плохого поведения и обязательно помочь, потому что правонарушителем ребёнок не рождается, а становится под воздействием тех или иных обстоятельств. Наша главная задача – осуществлять неукоснительный контроль за воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетних, при этом отстаивая и защищая интересы детей».***В группе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Юрьев-Польскому району несет службу лейтенант полиции Светлана Александровна Кочегарова. Девушка начинала свою деятельность в органах внутренних дел с подразделения патрульно-постовой службы, но с 2019 года сменила направление работы на ту, которая, прежде всего, направлена на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Инспектор ГДН контролирует проблемных подростков, проводит работу по пресечению преступлений данной категорией лиц, работает с их семьями, организует профилактические беседы и мероприятия, кроме того ведется тесное взаимодействие с другими учреждениями – комиссией по делам несовершеннолетних, отделом опеки и попечительства, школами города и района. Нагрузка немалая, везде нужно успеть.Дети — это особая категория, поэтому и работа выстраивается особым образом.Расположить ребенка к себе - одна из важнейших задач в работе инспектора ГДН, но Светлане наладить контакт с ребенком труда не составляет, ведь она опытная мама - вместе с мужем Сергеем, она воспитывает двоих сыновей. Знает, где ребенок может схитрить, попытаться выкрутиться из той или иной ситуации.Главный совет лейтенанта полиции для родителей – это проявлять внимание и интерес к жизни подростка, знать, чем увлекается ребенок. Если дети понимают, что они нужны своим маме и папе, то не будут искать противоправных увлечений и не пойдут по кривой дорожке.***Поздравления с профессиональным праздником 31 мая получают и сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Владимирской области.Сотрудники Центра, работающие в тесном контакте с инспекторами ПДН, обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений.Руководитель ЦВСНП, подполковник полиции Марина Тезова, отмечает, что сегодня созданы все условия для того, чтобы подростки, попадающие в Центр, вставали на путь исправления.