Советник руководителя Офиса Зеленского считает, что всенародный референдум по Донбассу может быть проведен, если того потребуют переговоры.

Советникруководителя Офиса Зеленского считает, что всенародный референдум по Донбассу может быть проведен,если того потребуют переговоры.Михаил Подоляк уверен, что украинские власти делаютвсе необходимое для поиска правильного дипломатического пути, способного длительноевремя полностью обеспечивать мир на Донбассе. Он также подчеркнул необходимостьдействовать согласно принятому закону и учитывать пописанные в нем "предохранители". Об этом сообщает "Украина.ру".Раннее президент Украины отметил вовремя пресс-конференции, что ситуация на Донбассе – первый вопрос, которыйнеобходимо обсудить на всенародном голосовании. Подоляк полагает, что данноезаявление совсем не означает, что именно вопрос Донбасса будет первым вынесенна референдум.Напомним, война на Донбассе началась в 2014 году послевооруженного государственного переворота на Украине и продолжается уже седьмойгод. Ранее в формате "минской группы" ситуацию пытались урегулировать Россия,Украина и ОБСЕ при участии ДНР и ЛНР. Однако позже Украина отказалась отплощадки в Минске и потребовала найти иные форматы. Переговоры так же ведутся вформате "нормандской четверки" с участием Германии, Франции, России и Украины.Ранее "Дни.ру" сообщали, что политический эксперт Алексей Калиниченко посоветовал президентуУкраины начать переговоры договариваться с Владимиром Путинымпо поводу поставок газа.