Вдовец остался удовлетворен решением суда и не планирует обжаловать вердикт.

Во Владимире приговор виновнику смертельного ДТП на Большой Московской, которое произошло в сентябре 2020 года. Напомним, что студент Хаким Бакоев на «зебре» на скорости 120 километров в час сбил мать двоих детей Дарью Марян.Парень получил три года колонии-поселения, был лишён прав на три года, а также возместит мужу и дочерям погибшей 2,7 млн рублей морального вреда.Вдовец остался удовлетворен решением суда и не планирует обжаловать вердикт.Напомним, что максимальное наказание по инкриминируемой Хакиму Бакоеву статье предусматривает 5 лет. Ему дали больше половины.