Компания Мегалайн представит проект строительства транспортно-пересадочного узла на станции Горская. ТПУ станет современным объектом, разгружающим трассу между Петербургом и Сестрорецком и даст городу новые рабочие места. Подписать намерение о соглашении планируется на ПМЭФ, который стартует 2 июня.

Компания "Мегалайн" представит проект строительства транспортно-пересадочного узла на станции "Горская". ТПУ станет современным объектом, разгружающим трассу между Петербургом и Сестрорецком и даст городу новые рабочие места. Подписать намерение о соглашении планируется на ПМЭФ, который стартует 2 июня.«Мегалайн» презентует проект ТПУ на месте станции «Горская». Возведение узла в этой локации сейчас крайне важно, потому что территория поселка активно застраивается жилыми домами, при этом лишая города «природного капитала». В компании предполагают занять 150 гектаров под возведение ТПУ. Строительство объекта здесь имеет ряд преимуществ, среди которых – доступность ж/д-транспорта, съезды и выезды на КАД. Кроме того, строительство ТПУ станет одним из элементов развития морского фасада Санкт-Петербурга.О выгодном положении станции «Горской» как объекта для развития говорят многочисленные проекты развития локации, которые были представлены ранее. Однако ни один из них не был реализован по ряду причин.Последний, представленный в 2019 году, не получил одобрения из-за больших единовременных вложений. На первом этапе предлагалось потратить 15,6 миллиардов рублей, на втором – 15,3 млрд рублей, на третьем – 52,1 миллиарда рублей. Такой проект является большим риском для инвесторов, которые пока не заявили о своем желании вложиться в него.Проект ТПУ на станции «Горской» исключает строительство на этой территории жилых домов – здесь возможно возведение общественных пространств, парков, спортивных территорий. Появление этих мест даст рабочие места людям, которые проживают рядом со станцией.Сейчас на месте предполагаемого объекта находится промзона с магазинами, автомастерские и разборы. Проект «Мегалайн» позволит облагородить пустующую территорию и улучшить морской фасад города.