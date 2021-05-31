Мужу и одной из дочерей погибшей девушки Хаким Бакоев обязан выплатить по миллиону рублей. Второй дочери - ещё 700 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Владимира 31 мая приговорил Хакима Бакоева, сбившего мать двоих детей в центре Владимира к трём годам колонии.Студента осудили по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговор был смягчён из-за отсутствия судимости и наличия благодарности из учебного заведения. Также Фемида приняла во внимание болезнь матери подсудимого, содействие следствию и выплату компенсации семье погибшей Дарьи Марьян.Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также виновного на три года лишили водительских прав. Мужу и одной из дочерей погибшей девушки Хаким Бакоев обязан выплатить по миллиону рублей. Второй дочери - ещё 700 тысяч рублей.Напомним, что ДТП произошло поздно вечером 27 сентября 2020 года. Студент ВлГУ, сидевший за рулём «LADA Largus», не пропустил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.