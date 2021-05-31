Сотрудник центра погоды Фобос Александр Синенков рассказал, когда в столичный регион вернётся летнее тепло. По словам специалиста, похолодание продлится недолго. Синенков прогнозирует, ..

Сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, когда в столичный регион вернётся летнее тепло. По словам специалиста, похолодание продлится недолго.Синенков прогнозирует, что уже на текущей неделе установится сухая и малооблачная погода, а температура будет ежедневно повышаться. В четверг днём может потеплеть до 21 градуса, а в субботу и воскресенье – до 25 градусов. Однако при этом подует довольно быстрый северо-восточный ветер, сообщает