Следственный комитет изъял компьютерную технику и средства связи у подозреваемых в совершении преступления.

Следственный комитет изъял компьютерную технику и средства связи у подозреваемых в совершении преступления.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела против нескольких россиян и украинцев, которые, предположительно, пытались разместить фотографии нацистских преступников во время акции "Бессмертный полк" в мае 2021 года. Данное преступление предусмотрено статьей 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма".Фигурантами уголовных дел являются Андрей Акимов (Оренбургская область), Сергей Сахаров (Томская область), Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух (Украина). По данным следствия, они разместили на сайте "Бессмертный полк" заявки с фотографиями Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова, который во время Великой Отечественной войны перешел на сторону Германии."Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом", – отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.Также в настоящий момент проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Понамарева. Во время проведения акции "Бессмертный полк" он пытался разместить фотографию человека, который не имеет отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией.