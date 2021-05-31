Злоумышленник, представляясь юристом, предлагал своим знакомым за денежное вознаграждение услуги по оформлению документов для получения гражданства РФ и заграничного паспорта...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кузьминки задержали ранее судимого 45-летнего приезжего, который подозревается в мошеннических действиях.Установлено, что злоумышленник, представляясь юристом, предлагал своим знакомым – выходцам из стран ближнего зарубежья, за денежное вознаграждение услуги по оформлению документов для получения гражданства РФ и заграничного паспорта. Так, 50-летняя приезжая передала ему полмиллиона рублей за оформление гражданства РФ для своих племянников. 28-летняя женщина для оказания содействия в оформлении паспорта гражданина РФ передала ему 130 тысяч рублей, а ее 28-летняя соотечественница – 14 тысяч рублей для получения услуги по замене заграничного паспорта для ее мужа. После получения денег злоумышленник на неопределенный срок переносил встречи с потерпевшими, а затем переставал выходить на связь. Взятые на себя обязательства он не выполнял. Похищенными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, в ходе которых будет принято решение о законности нахождения заявителей на территории Российской Федерации. В случае выявления нарушений миграционного законодательства органами внутренних дел будет принято решение о законности нахождения указанных лиц на территории Российской Федерации.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18