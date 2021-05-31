Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – мефедроном, массой более 470 граммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в сбыте наркотического средства», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Оперативникам поступила информация о 28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Б. Пастернака злоумышленник был задержан.При проведении обследования жилого помещения по месту регистрации задержанного обнаружено и изъято: миска с порошкообразным веществом внутри, двое электронных весов, а также упаковочные пакеты. Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – мефедроном, массой более 470 граммов.Следствием МО МВД России «Московский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.УНК ГУ МВД России по г. Москве