31.05.2021

2021-05-31 21:40:04

Студента, насмерть сбившего женщину в центре Владимира, отправили в колонию

Сегодня в Октябрьском суде города Владимира вынесли приговор 20-летнему Хакиму Бакоеву, насмерть сбившему женщину на пешеходном переходе.



В своём последнем слове Хаким Бакоев попросил суд не приговаривать его к реальному тюремному сроку. Как заявил молодой человек, если он останется на свободе, то сможет заработать деньги для выплаты компенсации семье погибшей.



- Я глубоко раскаиваюсь в том, что произошло. Приношу свои самые искренние извинения, и в том случае если суд сочтет возможным не лишать меня свободы, в дальнейших планах я хочу устроиться на официальную работу, чтобы компенсировать детям моральные страдания.



Суд принял раскаяние во внимание, но все же полностью удовлетворил требования, заявленные гособвинителем.



Юрий Евтухов, судья: «Суд постановил Бакоева Хакима признать виновным в совершение преступления предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года».



. Хаким Бакоев, студент ВЛГУ, уроженец Узбекистана, на высокой скорости, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летнюю Дарью Марян, она скончалась на месте. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.



В пользу детей и мужа погибшей суд постановил взыскать с Бакоева 2 миллиона 700 тысяч рублей. Супруг Дарьи - Василий Марян, заявил, что удовлетворен решением суда, но считает, что не все обстоятельства ДТП были достаточно изучены. Например, скорость, с которой двигался автомобиль Бакоева.



Василий Марян, муж погибшей: «Я уверен, что она была превышена, просто не проводилась детальная экспертиза, отдельная экспертиза, не изучался видеоматериал, чтобы установить точную спорость автомобиля. В принципе это было возможно, но это наше упущение, надо было, наверное, поднажать. В основном с приговором я согласен, удовлетворен».



Сам Бакоев от общения с журналистами отказался. Теперь у него есть десять дней на обжалование приговора.



Константин Миронов, Илья Хлудов



«Вести-Владимир»