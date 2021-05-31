31.05.2021

2021-05-31 12:15:05

Свято-Боголюбский Алексиевский монастырь во Владимире ждет масштабная реставрация

Мы приглашаем вас в Свято-Боголюбский Алексиевский монастырь. Его колокольню ждет масштабная реставрация. Как рассказали "Вестям" в Епархии, проект готов, он на стадии согласования. Древняя обитель, которая была восстановлена, уникальна историей. Ее рассказал настоятель монастыря отец Зосима.



Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь был основан ещё в 14 веке



митрополитом Киевским, Московским и всея Руси Алексием. Здесь по указанию Святителя была построена деревянная церковь в честь святых равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. Сейчас в храме хранится уникальная икона этих святых, а также образ и частица мощей самого чудотворца – митрополита Алексия. Оказались они здесь так: Владыке Евлогию их подарил один московский священник.



Зосима (Шевчук), архимандрит Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира:



- Когда разорялись храмы, монастыри, мощи часто выбрасывались, сжигались, некоторые передавались на хранение в музей, но было страшное поругание мощей. И священник просто спасал эти мощи. И вот у него оказалась большая частица мощей святителя Алексия митрополита Московского. А Владыка Евлогий прибыл к нему, чтобы причастить, тот уже был в предсмертном состоянии. И Владыка ему сказал: а вы не могли бы передать эту частицу мощей, учитывая то, что мы открыли монастырь. Этот батюшка сразу же согласился. Он сказал, что рад послужить и передал эту частицу святых мощей.



В 1721 году из-за ветхости зданий и скудности средств содержания Константино-Еленинский монастырь был упразднён и приписан к Боголюбову монастырю. А потом восстановлен по просьбе братии. Но при Екатерине II обитель вновь ждало закрытие и лишение всех земельных наделов. После чего монастырь несколько раз то открывали, то закрывали.



В 1885 году на средства крестьянина Михаила Куликова рядом с церковью была построена кирпичная колокольня. Благотворитель Михаил Данилович похоронен здесь же, на монастырском кладбище. Сейчас колокольня нуждается в реставрации. Пожертвования на проект реставрации собирали всем миром. Строительные леса стоят уже не первый год.



Зосима (Шевчук), архимандрит Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г.Владимира:



- Столько лет они стоят, при мне были поставлены. Для того, чтобы произвести обследование колокольни. Уже написано 27 томов проекта реставрации. Стоимость такого проекта больше 1,5 миллионов рублей. Если он будет утвержден научно-производственной группой по охране памятников администрации Владимирской области, где проект находится сейчас на рассмотрении, то в последующем несколько лет потребуется, чтобы его привести в порядок. Чтобы не было осадками вымывания кирпичной кладки. И вообще колокольня должна стать белого цвета, как она и была раньше.



- Сам ремонт колокольни будет стоить дорого, - говорит отец Зосима. - На это тоже придется искать средства. Хотя если сооружение было построено обычным крестьянином, то, возможно, и в наши дни найдется такой же благодетель, кто поможет её восстановить. Как это было и с самим монастырем. Ведь в советское время обитель была осквернена, здесь начали хранить различные продукты. На этом месте работала маленькая фабрика, а ещё устраивались кинопоказы художественных фильмов. В 1994 году монастырский ансамбль был возвращен православной церкви. В 2000-х годах здесь прошло масштабное благоустройство. Кстати, фильмы в обители идут до сих пор, только уже для насельников монастыря и приглашенных гостей. В трапезной есть свой проектор. Недавно здесь показывали фильм «Страсти Христовы», после чего было обсуждение увиденного. А так, выходных дней у братьев не бывает. Здесь их проживает 10 человек. Монастырские будни напряженные. Богослужения начинаются в 6 часов утра. В храме проводят все таинства и обряды. Но помимо церковной жизни, у насельников монастыря много трудов и по хозяйственной части.







Зосима (Шевчук), архимандрит Свято -Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г.Владимира:



- У нас нет покосов, но когда сенокос бывает, то часть людей участвует, чтобы накосить сена. Это не промышленная заготовка, часть мы покупаем, часть нам жертвуют. Люди занимаются приготовлением продуктов питания, заготовкой. Мы производим разные соки.



Большую часть монастырской территории занимает старое кладбище. Но есть место и для развития флоры и фауны, как говорят труженики. Недавно вот высадили новые деревца вишен.