31.05.2021

2021-05-31 16:10:04

Трасса М12 отрежет значительный кусок от кладбища в Улыбышево

Уже в течение ближайших 20-30 лет количество захоронений на кладбище Улыбышево может превысить число жителей города Владимира. При этом подъездная дорога, ведущая к некрополю, явно не соответствует своему статусу. Как будет выглядеть городское кладбище через несколько лет, выяснял Александр Сыпченко.



Вот так, в прямом смысле чиркая днищем по земле, владимирцы вынуждены преодолевать несколько десятков метров так называемого 4 подъезда к кладбищу в Улыбышево. Погост, больше 100 гектаров в силу естественных причин постоянно расширяется. Еще бы успевали делать дороги, возмущаются люди.



- Если уж сделано продолжение кладбища, значит, дорога должна быть сюда, а то объезжать там по всей территории тоже неудобно.















- Дороги нет, спускаемся, как можем, к этому кладбищу если через то ехать, это очень далеко, то есть съезд здесь нужен давно.



К свежим захоронениям уже практически не подъехать, а объезд находится и вовсе в нескольких километрах, говорят люди. Строительство трассы М12 также прибавило головной боли. Шум и грязь от автомагистрали это полбеды, а вот ограды и кресты под окнами домов - терпеть готовы далеко не все. Первыми под удар попали жители деревни Злобино. Согласно генплану Владимира, плановое место под захоронение определено в этом районе. По словам чиновников администрации Владимира, решение окончательное и на комфорт деревенских жителей не повлияет. В мэрии подчеркивают, что строительство магистрали и так съело огромную площадь земли, отведенную под захоронения.



Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Кладбище в районе деревни Высоково Судогодского района площадью 36,6 га по проекту было рассчитано на 78000 захоронений. На сегодня там произведено около 16500 захоронений. В связи со строительством магистрали М-12, территория предварительно сократится на 9000 захоронений, а в случае организации 50-метровой «буферной зоны» - дополнительно еще на 4000 захоронений. Площадь кладбища сократится до 30 га. Учитывая это, захоронения можно будет производить ориентировочно в течение 15 лет. В настоящее время территория нового городского кладбища подготовлена для захоронений, включая освобожденную от леса часть, которая требуется для строительства М-12».



Также в мэрии сообщили, что новая подъездная дорога к кладбищу (тот самый 4 подъезд) уже планируется к строительству. Обещали привести в порядок и другие дороги на территории погоста. Правда, точных сроков не называют.



Александр Сыпченко, Александр Чунаев



«Вести-Владимир»