Каждую секунду на планете Земля бросают 137 тысяч окурков. Каждый из них может загрязнить до 500 литров воды, что сравнимо с годовым потреблением пресной воды одним человеком.

Во Владимире по инициативе «Молодёжного центра» и «Евроклуба» эко-активисты провели акцию по сбору окурков с городских улиц.Добровольцы убирали «бычки» в парке Липки, в сквере имени Пушкина. За час волонтёры собрали 300 грамм остатков от сигарет.Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятие проводилось при соблюдении «антиковидных» ограничений Роспотребнадзора.Акцию придумала организация Hebdo Ecolo из французского города Ренн. В ней участвует молодёжь и германских городов-побратимов Владимира — Эрлангена и Йены.Справочно:Каждую секунду на планете Земля бросают 137 тысяч окурков. Каждый из них может загрязнить до 500 литров воды, что сравнимо с годовым потреблением пресной воды одним человеком.В мире курильщики ежегодно выбрасывают на улицах порядка 2,5 млн тонн окурков от сигарет. Период их разложения составляет до 3 лет.