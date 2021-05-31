Член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин оценил идею перехода страны на четырёхдневную рабочую идею. По словам депутата, для этого необходимо ..

Член комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин оценил идею перехода страны на четырёхдневную рабочую идею. По словам депутата, для этого необходимо выполнить два условия.Первое – повысить налоги на крупный капитал для повышения бюджетной массы. Шеин отметил, что для этого необходимо закрыть оффшорные зоны и пересмотреть налоговые преференции для крупного бизнеса. Во-вторых, по мнению парламентария, нужно вывести теневой рынок труда в легальное поле, сообщает