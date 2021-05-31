В итоге за гусевскую школу проголосовали 1232 участника опроса.

«Domestos» отремонтирует самый «убитый» школьный туалет России в Гусь-Хрустальном. Уборная в школе №1 набрала больше всех голосов. Теперь учреждение ждёт ремонт за счёт компании, проводившей отбор.Проблему с туалетом в своей заявке обозначили педагоги учебного заведения.«Мы бы хотели, чтобы наши дети не наживали себе комплексов, связанных с посещением этих мест, чтобы не было проблем с гигиеной и оправлением естественных нужд», - написали учителя.В итоге за гусевскую школу проголосовали 1232 участника опроса. Всего организаторы акции отобрали шесть помещений. Всего в конкурсе приняли участие 149 учреждений, которые получат годовой запас продукции фирмы.