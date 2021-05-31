На 31 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 69926 человек.

В Костромской области за прошедшие сутки ещё 32 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.По восемь новых случаев заболевания диагностировано в Костроме и Шарьинском районе. Пять - в Костромском районе. Четыре инфицированных в Нерехте. По одному – в Георгиевском, Пыщуге, Макарьеве, Нее, Кадыйском, Парфеньевском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболели 21527 человек. В стационарах лежит 256 жителей. На дому лечится 1573 заболевших.На 31 мая в регион в общей сложности поступило 75912 доз вакцины от коронавирусной инфекции, прививку сделали 69926 человек.