На Радиозаводском шоссе в Муроме сгорел Рено Логан. Сообщение о возгорании автомобиля в пожарную охрану поступило около 4-х часов дня 31 мая. Огнеборцы прибыли на место, из моторного отсека

На Радиозаводском шоссе в Муроме сгорел Рено Логан. Сообщение о возгорании автомобиля в пожарную охрану поступило около 4-х часов дня 31 мая. Огнеборцы прибыли на место, из моторного отсека Логана валил дым. Автомобиль удалось оперативно потушить на 2-х квадратных метрах. Тушили пожар 9 человек и 2 спецмашины. О причинах возгорания не сообщается.