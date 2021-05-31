Новый объект – в подарок от мецената. В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района появился банно-спортивный комплекс. Его построили благодаря уроженцу поселка, президенту

Новый объект – в подарок от мецената. В поселке Уршельский Гусь-Хрустального района появился банно-спортивный комплекс. Его построили благодаря уроженцу поселка, президенту благотворительного фонда “ВЫМПЕЛ” Эдуарду Бендерскому. Еще в 2019 году к меценату обратились сельчане с просьбой построить им баню, потому что водопровод был не во всех домах. За два года на средства благотворителя возвели целый