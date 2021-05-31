У обвиняемого оперативники изъяли 30 пакетиков с марихуаной.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в декабре прошлого года.В ходе личного досмотра, а также в автомобиле, на котором он передвигался оперативники изъяли 30 пакетиков с марихуаной, общей массой 115,45 гр.В ходе следствия было установлено, что злоумышленник заранее договорился о сбыте запрещенных веществ, приобретенных на территории соседнего региона.На период следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.