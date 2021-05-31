Средства на восстановление направлены из резервного фонда администрации Владимирской области.

Владимир Сипягин выделил 3,5 млн рублей на ремонт Гороховецкой ЦРБ, которую ураганным ветром 15 мая.Как сообщили в пресс-службе губернатора, проектно-сметную документацию оперативно подготовило руководство больницы. Средства на восстановление направлены из резервного фонда администрации Владимирской области.Добавим, что стихия не повлияла на оказание медицинской помощи в районе.Справочно:Гороховецкая центральная районная больница обслуживает более 20,6 тысяч человек.В ней трудится 334 человека, в том числе 40 врачей и 125 средних медицинских работников.Поликлиника рассчитана на 600 посещений в день, в ней ведётся приём пациентов по 16 специальностям. В поликлинике развернуты 16 стационарозамещающих коек дневного пребывания и 5 коек стационара на дому.Стационар рассчитан на 109 круглосуточных коек и 9 коек дневного пребывания.