31.05.2021

2021-05-31 19:20:04

Владимирцам объявили график отключения горячей воды

В городской администрации утвержден план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021 году. Владимирцам, как и каждое лето, придется несколько недель провести без горячей воды из-за профилактических работ на теплосетях.



Некоторые районы города остались без горячей воды уже в конце мая.



С 1 по 14 июня будут греть воду жители нижеперечисленных домов:



Кирпичный пр-зд 1,



Берзина 1, 2а, 3, 4, 5,



Батурина 21,



Б. Ременники 2а, 13, 16, 17а, 18.



Б.Московская 3, 4, 4/6, 4 б, 9, 15, 17, 24, 28.



Горького 27, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 55, 55а, 57, 59а, 67, 77, 77а, 77б, 79а,



Гороховая 20,



Гоголя 9, 20



Георгиевская 2б, 2д, 3,



Дворянская 1, 4, 5/1, 10, 10а, 16, 16а.



Дзержинского 3, 5, 6, 6а



Зеленая 1а, 2, 3, 4, 6, 25,



Краснознаменная 1, 1 а, 3 а, 6,



Кирова 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 14 б, 16,16а, 18, 18а, 20, 21, 22.



Костерин пер. 3, 13,



Летне-Перевозинская 1а, 7,



М. Ременники 9, 11, 11а,



Мира 17, 17а, 19, 21, 22, 22а, 23, 27, 28, 29, 30а, 31, 32б, 34а,



Никитская 1, 3, 4а, 5; 23, 25,



Октябрьский пр-кт 3; 4, 7, 9, 9а, 11, 11а, 12, 14, 16, 16а, 21, 25, 27, 40, 41б, 42-а, 43а, 45а, 45б, 47а, 47б



Студенческая 1, 2а, 3/12, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 10, 10а, 10б, 12, 14, 18, 18а, 18б,



Сакко и Ванцетти 23, 23б; 35, 39, 42;



Связи 1, 1а, 3;



Строителей 3, 6а, 7, 8, 8а, 9,10, 10а.



Спасская 5а, 5б, 6;



Стрелецкая 1, 3, 29в;



Семашко 13,



Токарева 1, 1г, 3, 4, 5, 6, 8, 10.



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