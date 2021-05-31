Свой профессиональный праздник отметили Автомобильные войска. С целью популяризации профессии военного водителя, руководство Владимирского территориального гарнизона организовало

Свой профессиональный праздник отметили Автомобильные войска. С целью популяризации профессии военного водителя, руководство Владимирского территориального гарнизона организовало состязание для военнослужащих. Конкурс “Водитель – ас, покажи класс!” стартовал 28 апреля. В отборочном этапе приняли участие более ста водителей служебного и личного транспорта Владимирского гарнизона. В финал прошли только 16 человек из четырех подразделений. В каждой команде