По итогам прослушиваний в состав коллектива вошли более 50 юных музыкантов.

В Центре классической музыки 1 июня в 16:00 состоится Гала-концерт-презентация Областного детского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина. Участие в мероприятии примут Детская хоровая капелла и Ансамбль ударных инструментов губернаторского симфонического оркестра.По итогам прослушиваний в состав коллектива вошли более 50 юных музыкантов.Планируется, что он будет участвовать в концертных программах региональных мероприятий и государственных праздниках, а также гастролировать по области.