Искупаться можно будет на озере Глубокое, реках Содышке, Клязьме и водоеме Семязино.

Во Владимире к открытию готовятся четыре пляжа - на озере Глубокое, реках Содышке, Клязьме и водоеме Семязино.В рамках подготовки общественных мест Роспотребнадзор исследует пробы воды и песка. По результатам контрольных мероприятий ведомство выдаст заключения о соответствии рекреационных зон требованиям СанПиНа.Сегодня, 31 мая, по результатам технического освидетельствования Семязино, специалисты ГИМС подтвердили готовность водоёма к открытию.Как сообщает пресс-служба мэрии, в областном центре все четыре места отдыха оборудованы необходимой инфраструктурой: кабинками для переодевания, скамейками, грибками, песочницами, туалетами. Предусмотрены места для занятий спортом и установки торговых павильонов. Водолазы обследовали дно водоёмов и очистили его от водных растений, коряг, камней и мусора.В местах, разрешенных для купания, будут работать спасательные посты с плавсредствами, оборудованием и снаряжением.«Купание категорически запрещено в водозаборах Владимирского ПАО «Т Плюс», плотине на реке Рпень, водозаборе в микрорайоне Оргтруд, у ГТС на водохранилище Содышка и на водозаборе МУП «Владимирводоканал» на реке Клязьма», - уточнили в горадминистрации.Напомним, что Роспотребнадзор разрешил открытие купального сезона с 1 июня. Он продлится до 31 августа.