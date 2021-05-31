На Пекинке легковушка протаранила стоявший на обочине грузовик, двое погибли. Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье. На улице Лакина разбилась легковая Киа. По предварительной

На Пекинке легковушка протаранила стоявший на обочине грузовик, двое погибли. Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье. На улице Лакина разбилась легковая Киа. По предварительной информации полиции, водитель иномарки 1993 года рождения не справился с управлением и врезался в стоявший грузовик Ивеко. Водитель Киа и его пассажир, мужчина 1990 года рождения, погибли. Полиция проводит проверку.