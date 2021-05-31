Благоустройство общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.

Во Владимире на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира продолжается строительство сквера Победы. В конце прошлой недели горадминистрация опубликовала снимки территории с высоты птичьего полёта.В парке прокладываются коммуникации, возводятся аллеи и велодорожки.Каждый из размещенных здесь образцов военной техники будет снабжён интерактивным экраном. Посетители получить информацию о технике, познакомиться с тем, как она использовалась на полях сражений.Работы разбиты на два этапа. На первом - благоустраивается часть сквера вдоль Октябрьского проспекта.К 12 июня появится вся необходимая инженерная инфраструктура, водоснабжение и водоотведение, система ливнёвок и электроснабжения. Здесь сформируют центральную и дополнительную аллеи общей площадью 2590 квадратных метров, подготовят восемь постаментов и построят велодорожку общей площадью 890 квадратных метров.Вдоль аллей высадят 80 алтайских кедров высотой около двух метров. Всего на территории сквера появится несколько сотен деревьев различных пород.На втором этапе появится фонтан, санузлы, небольшая сцена, детский городок, площадка для размещения полевой кухни.«В выставочном павильоне планируется разместить информация о владимирцах, погибших в Великой Отечественной войне, а также о воинах-интернационалистах», - добавили в горадминистрации.По периметру сквера появится ограждение, будут оборудованы входные группы.Благоустройство общественного пространства площадью 3,5 га ведётся с привлечением средств из внебюджетных источников.