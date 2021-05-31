Проверяющие из городского управления гражданской защиты инспектируют крайнюю точку – водоём Семязино. Муниципальный спасательный пост готов к приёму гостей в полном объёме. Работают

Проверяющие из городского управления гражданской защиты инспектируют крайнюю точку – водоём Семязино. Муниципальный спасательный пост готов к приёму гостей в полном объёме. Работают здесь три аттестованных спасателя, спасательные круги в наличии, медикаменты для оказания первой помощи тоже. Памятки, инструкции, телефоны размещены на информационных стендах. На пляже имеются кабинки для переодевания, контейнеры для сбора мусора, трава