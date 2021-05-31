ГБУ ВО «Экорегион» совместно с ГБУК ВО «ВОБДМ» организует мероприятие приуроченное ко Дню защиты детей. Так же на нашей страничке в социальных сетях Вы сможете найти официальную ..

ГБУ ВО «Экорегион» совместно с ГБУК ВО «ВОБДМ» организует мероприятие приуроченное ко Дню защиты детей.Так же на нашей страничке в социальных сетях Вы сможете найти официальную информацию о проведении данного мероприятия.