Всего с 1 января 2021 года в областном центре обследовали 1349 объектов, на 292 были выявлены нарушения.

Владимирские чиновники вместе с полицией продолжают следить за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в магазинах, на рынках, в заведениях общепита и сферы услуг.С 24 по 30 мая они проверили 58 предприятий потребительского рынка. Нарушения выявлены на 17 объектах. На девяти из них масочный режим не соблюдался.«На двух сотрудников столовых, «Серебряная подкова» и «Лакомый кусочек», которые находились без масок, составлены протоколы», - уточнили итоги рейда в пресс-службе мэрии.Также проводились разъяснительные беседы с посетителями и персоналом о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.Всего с 1 января 2021 года в областном центре обследовали 1349 объектов, на 292 были выявлены нарушения.