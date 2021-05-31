При возникновении опасных ситуаций в ведомстве просят звонить по номерам 101 и 112.

Во Владимирской области ночью и утром 1 и 2 июня ожидаются заморозки. Температура воздуха упадёт до -1 °C.В пресс-службе МЧС региона сообщают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур.Владимирцам рекомендуют укрыть посадки полимерной плёнкой, нетканым материалом или соломой.При возникновении опасных ситуаций в ведомстве просят звонить по номерам 101 и 112.