В регионе к этой категории граждан относится 81161 человек.

В 2021 году во Владимирской области на поддержку «детей войны» выделили 125,9 млн рублей. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.«Ежегодно в апреле они получают выплату к Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году по 1040 рублей получил 81161 человек. Выплата произведена в беззаявительном порядке», - сообщили в обладминистрации.Кроме того, «детям войны», не имеющим других льгот, компенсируются 25% расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ. В апреле компенсацией воспользовались 7038 человек.Напомним, что в регионе к этой категории граждан отнесены владимирцы, родившиеся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года.