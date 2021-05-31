Об этом на своей пресс-конференция рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

Во Владимирской области расходы на культуру и кинематографию в 2021 году выросли на 150 млн рублей и составят около двух миллиардов. Об этом на своей пресс-конференция рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.На укрепление материально-технической базы направлено около 375 млн рублей. На ремонт учреждений культуры дополнительно направлено 100 млн рублей. Реконструкция, модернизация, капитальные и текущие ремонты, обновление оборудования коснутся 38 объектов.«Продолжается строительство современного многофункционального Дома культуры в деревне Липна Петушинского района, где предусмотрены модельная библиотека, трансформируемый зрительный зал, музейно-выставочное пространство, кафе, разнообразные досуговые зоны. Ведутся работы по сохранению объектов культурного наследия - ДК в селе Сима Юрьев-Польского района и Лакинского Дома культуры», - рассказала Алиса Михайловна.В 2021 году впервые капремонт детских школ искусств охватит восемь учреждений, на которые потратят около 113,5 млн рублей. Ещё 10 детских музыкальных и ДШИ будут оснащены новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебной и методической литературой на сумму около 55 млн рублей.Распределены восемь первых ипотечных кредитов, которые получили сотрудник библиотеки, артист музыкального ансамбля, художник-бутафор театра, другие работники из муниципальных и областных учреждений культуры. На рассмотрении находятся ещё 19 заявок.