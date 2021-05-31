В МЧС области предупреждают о заморозках в ночные и утренние часы 1 и 2 июня. Сообщается, что местами в регионе температура воздуха может опуститься до -1 градуса по Цельсию. В тревожном

В МЧС области предупреждают о заморозках в ночные и утренние часы 1 и 2 июня. Сообщается, что местами в регионе температура воздуха может опуститься до -1 градуса по Цельсию. В тревожном ведомстве рекомендуют укрывать сельхозкультуры. Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур. Гражданам рекомендовано обеспечить укрытие сельскохозяйственных культур