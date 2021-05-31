Гибель озимых зафиксирована на 0,15 тысячи га.

Весной специалисты владимирского филиала Россельхозцентра провели обследования полей на выявление болезней озимых зерновых культур. Выяснилось, что поражение снежной плесенью носило равномерный характер. Доля распространения составила 69,4%, поражение - 22%.Как сообщили в пресс-службе ведомства, её вред состоит в значительном изреживании посевов, угнетении роста и развития растений.Во Владимирской области эксперты Россельхозцентра выявили снежную плесень на 7,6 тысяч га, что равняется 95,3% от обследованных площадей.«Зимой высота снежных сугробов на полях в полтора-два раза превышала норму. Во второй половине марта снег растаял, что привело к скоплению талых вод. В конце марта снежный покров на полях составлял 31 сантиметр. Эти условия способствовали развитию снежной плесени», – пояснила начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Елена Соколова.Развитие заболевания остановила тёплая, сухая ветреная погода второй декады апреля. Состояние посевов оценивалось как хорошее и удовлетворительное, но в третьей декаде апреля тепла для роста и развития им было недостаточно.«Показатели поражения озимых от болезней выпревания в шесть раз выше прошлогодних, но на уровне среднемноголетних. Сильнее всего пострадала рожь. Патогенность более 20% отмечалась на 4,5 тысячах гектаров в Александровском, Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Меленковском, Муромском, Собинском, Суздальском районах. Максимальное развитие 53% при 100% распространенности было отмечено на 34 гектарах озимой ржи в Ковровском районе», – рассказала Елена Соколова.По подсчётам специалистов, потери урожая от снежной плесени составили более 20%. Гибель озимых зафиксирована на 0,15 тысячи га.Как заверили в Россельхозцентре, дальнейшее распространение снежной плесени не ожидается. Вредоносность болезни снизили агротехнические мероприятия – подкормки и боронование.