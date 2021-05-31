По сравнению с 2020 годом спрос упал на 2,6%.

За первые три месяца 2021 года во Владимирской области продано табачных изделий на 3,028 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом спрос упал на 2,6%.Как сообщает Владимирстат, причиной для падения спроса мог послужить рост цен на сигареты. Средняя стоимость одной пачки отечественного производства в апреле 2021 года составила более 114 рублей, что на 16,42 рубля больше, чем годом ранее.Импортные сигареты подорожали на 17,04 рубля и теперь стоят в среднем более 171 рубля за пачку.Среди владимирцев от 15 лет и старше не курят и не курили 66,4%, курили, бросили — 7,4%, курят ежедневно - 24,4%.По статистике ВОЗ, ежегодно в мире от курения умирает около семи миллионов человек.