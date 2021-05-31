На семь меньше, чем накануне. Это новый положительный рекорд. Последний раз такая суточная прибавка фиксировалась в начале октября. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 539

На семь меньше, чем накануне. Это новый положительный рекорд. Последний раз такая суточная прибавка фиксировалась в начале октября. За всё время пандемии во Владимирской области уже 33 539 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 13 заболевших за сутки ). Вчера прибавка составляла + 11. Таким образом всего с начала пандемии в областном центре