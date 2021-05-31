Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 539 человек.

Во Владимирской области на 31 мая коронавирус подтвержден у 45 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.Во Владимире инфекция диагностирована у 13 человек. Ещё 5 жителей подхватили болезнь в Муромском 4 - в Гусь-Хрустальном, по 3 - в Ковровском, Петушинском и Юрьев-Польском районах. По два человека оказались инфицированы в Александровском, Камешковском и Меленковском, по 1 - в Киржачском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Вязниковском и Кольчугинском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностирован у 33 539 человек.